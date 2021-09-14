COVID-ситуация в мире: в Великобритании одобрили вакцинацию детей от 12 лет

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Власти Великобритании одобрили вакцинацию от коронавируса детей от 12 лет. Они смогут получить одну дозу вакцины Pfizer/BioNTech с согласия родителей. Как ожидается, прививки будут делать в школах.

Медики из Канады выяснили, что РНК-вакцины от COVID-19, в частности от компаний Pzifer и Moderna, влияют на молодых и пожилых людей по-разному. У последних после вакцинации образуется примерно в 3-4 раза меньше антител. Кроме того, срок действия прививки вдвое меньше, чем у молодых, пишет novostipmr.com.

Проведённое в Нидерландах исследование впервые показало, что вакцины от COVID-19 эффективны для большинства людей с аутоиммунными заболеваниями.

Новые ограничительные меры, введённые в рамках борьбы с пандемией коронавируса, вступят в силу с 15 сентября в Словении. Со среды для посещения практически любых мест на территории страны гражданам необходимо иметь отрицательный результат теста на коронавирус, либо быть привитыми от коронавируса, либо с момента выздоровления должно пройти не более шести месяцев.

В Греции ввели новые ограничения для невакцинированных от коронавируса. Непривитым и непереболевшим запрещено посещать рестораны и кафе без веранд, стадионы и развлекательные центры. А для посещения музея, спортзала, театра и кинотеатра, проезда в общественном транспорте между городами потребуется сделать тест на коронавирус.

В Бразилии власти северо-восточного штата Баия введут систему цифровых паспортов вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест.

Власти Литвы ввели с понедельника жёсткие ограничения для тех, кто не прошёл вакцинацию от коронавируса. Эти меры направлены на то, чтобы мотивировать население сделать прививку.

Более 50% жителей Японии уже получили обе дозы вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура. К концу сентября второй дозой будут привиты уже 60% жителей страны.

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