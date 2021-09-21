COVID-ситуация в мире: в Великобритании началась вакцинация подростков 12-15 лет от коронавируса

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Число диагностированных случаев коронавирусной инфекции в мире составляет 229 081 792, сообщается на сайте американского Университета Джонса Хопкинса. Из-за последствий COVID-19 скончались более 4,7 млн человек.

В Великобритании началась вакцинация подростков 12-15 лет от коронавируса. Прививки делают прямо в школах. В Уэльсе вакцинировать подростка можно в центрах вакцинации, в Шотландии — в клиниках. Разрешение родителей для этого не требуется, передаёт novostipmr.com.

В компании Pfizer сообщили, что их вакцина от коронавируса вызвала устойчивый иммунный ответ у детей в возрасте от 5 до 11 лет. Две дозы вакцины показали такую же эффективность, как у людей от 16 до 25 лет.

Власти Бразилии заявили, что половина взрослого населения, насчитывающего 158 млн человек, завершила курс вакцинации от коронавируса.

За нарушение карантина в Новой Зеландии будут штрафовать на 2,8 тыс. долларов. Владелец предприятия, допустивший нарушение эпидемических требований, заплатит 8,5 тыс. долларов.

В Белоруссии заявили о начале четвертой волны COVID-19. По словам министра здравоохранения, высокие цифры по заболеваемости в стране повторяются изо дня в день, в том числе по показателю госпитализаций. За прошлые сутки в стране выявили 1 941 случай заражения, всего – 518 тысяч. Летальных исходов – 4 016 (+12 за сутки).

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