COVID-ситуация в мире: в Великобритании на полгода ужесточили ограничения из-за коронавируса

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Более 31 млн 517 тысяч человек по всему миру заражены коронавирусом. Лидером по числу подтверждённых случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных заражённых составляет 6 млн 896 тысяч человек. Индия находится на втором месте (5 млн 562 тыс.), Бразилия на третьей позиции (4 млн 591 тыс.). Число жертв новой инфекции в мире достигло 969,5 тысяч. Победить болезнь удалось 23,4 млн человек.

Власти Великобритании на фоне нового всплеска заболеваемости решили ужесточить меры борьбы с распространением болезни. Ограничения вводятся на ближайшие полгода. В частности, устанавливается максимальное число присутствующих на свадьбах и похоронах; пабам, кафе и ресторанам запрещается обслуживать клиентов у стойки и закрываться позднее 22:00. Штрафы за нарушения правила о запрете сбора более чем по шесть человек увеличиваются вдвое – до 200 фунтов (около 4 тысяч леев). Такой же штраф может быть назначен за появление без маски.

Накануне коронавирусом в России заразились 6431 человек, выздоровели 5750. Российские врачи назвали три заболевания, которые гарантированно ухудшают состояние здоровья по коронавирусной инфекции у пациента: это артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение. На развитие болезни также влияют легочные патологии, передаёт novostipmr.com.

В Украине за минувшие сутки было зафиксировано 3497 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число зараженных в этой стране выросло до 184 734 человек. С начала эпидемии COVID-19 в Украине скончались 3705 пациентов с этим диагнозом. Выздоровели уже 81 670 граждан.

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