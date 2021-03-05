COVID-ситуация в мире: в Украине выявили британский штамм коронавируса, а в Италии из-за пандемии переносят местные выборы

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В соседней стране выявили британский штамм коронавируса. Его обнаружили в Ивано-Франковске. Руководство Украины уже официально уведомило об этом Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Парламент Германии продлил до 30 июня действие режима эпидемии национального масштаба, который был введён из-за коронавируса.

В Венгрии до конца марта в связи с ростом числа случаев заражения новым коронавирусом ужесточают ограничения.

Власти Франции считают необходимым ввести частичный карантин в департаменте Па-де-Кале на выходные. Режим карантина вводится уже в эту субботу и будет действовать с 8 утра 6 марта до 18:00 воскресенья, 7 марта.

Министерство здравоохранения Испании договорилось с властями автономных сообществ ограничить передвижение населения между регионами в преддверии католической Пасхи, которая в этом году приходится на 4 апреля, пишет novostipmr.com.

В Италии местные выборы переносят из-за пандемии на осень. Выборы в Калабрии были намечены на 11 апреля, в мае-июне выборы в местную администрацию должны были состояться в более чем 1,2 тыс. городов.

Правительство Таиланда планирует в июле сократить период нахождения в обязательной изоляции прибывающих в королевство иностранных туристов. Полная отмена карантина ожидается в октябре.

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