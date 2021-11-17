COVID-ситуация в мире: в Украине открылись пункты вакцинации в храмах

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Как объявил глава Минздрава Виктор Ляшко, прививку от COVID-19 можно сделать в храмах Украинской грекокатолической церкви, Православной церкви Украины, Церкви адвентистов седьмого дня и Украинской православной церкви Московского патриархата. Новые пункты вакцинации уже работают в Киеве, Одессе, Запорожье, Тернополе, Ужгороде и Черновцах.

В Минздраве Австрии заявили, что стране необходим ночной локдаун для привитых от COVID-19. Ограничения в отношении привитых необходимы, потому что в Австрии наступила стадия, когда пандемия затрагивает всех, отметила главный санитарный врач страны.

Новый год на Таймс-сквер в Нью-Йорке (США) смогут встретить только привитые или с медотводом. В Вашингтоне (США) с 22 ноября отменяют обязательное ношение масок в помещении. При этом маски по-прежнему будут обязательны в школах, библиотеках, учреждениях совместного проживания, а также в правительственных учреждениях, принимающих посетителей очно. Кроме того, граждане должны быть в масках во время поездок на общественном транспорте, включая такси, и в аэропортах.

Новый препарат Pfizer от COVID-19 будет поставляться в 95 стран мира по более дешёвой цене. Курс лечения будет состоять из трёх таблеток.

В Китае создали быстродействующую вакцину от коронавируса. Она вводится прямо в нос. Вакцина основана на ослабленном вирусе гриппа и прошла испытания на животных, пишет novostipmr.com.

В Мюнхене (Германия) отменена рождественская ярмарка из-за быстрого роста заболеваемости ковидом. В Баварии за прошедшие сутки число случаев заражения COVID-19 увеличилось на 9 014.

Россия и Финляндия с 12 декабря возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение между странами, которое было остановлено в марте 2020 года. Перевозки будут осуществляться при неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

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