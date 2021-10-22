COVID-ситуация в мире: В Украине новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом

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В Украине за минувшие сутки обнаружили 23 785 новых случаев коронавирусного заболевания. В частности, заболели 1 800 детей и 391 медработник. От осложнений умерли 614 человек – больше всего с начала пандемии, а выздоровели – 8 530 пациентов.

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям заявил, что в Европе ожидается увеличение числа случаев заболевания коронавирусом, в том числе на фоне ослабления ограничений во многих странах.

В США мэр Нью-Йорка намерен объявить вакцинацию обязательной для всех муниципальных служащих. Тем, кто откажется прививаться, грозит увольнение. А в Чикаго объявили об обязательной вакцинации всех сотрудников городского полицейского управления. Два десятка полицейских, отказавшихся представить сведения о вакцинации, отправлены в неоплачиваемый отпуск.

В Канаде сотрудники полиции Торонто, которые не прошли полную вакцинацию или не сообщат о статусе вакцинации до 30 ноября, будут отправлены в неоплачиваемый отпуск на неопределённый срок. Кроме того, сотрудники полиции, игнорирующие вакцинацию, не смогут продвигаться по службе и назначаться на руководящие должности.

В Италии расширили сферу применения ковид-сертификатов: теперь работники как государственного, так и частного сектора должны предъявить QR-код вакцинации, чтобы попасть на рабочее место. Отсутствие сертификата не влечёт за собой каких-либо санкций, однако пропущенные дни не оплачиваются.

Глава Минздрава Германии выступил за отмену с 25 ноября действия режима эпидемии национального масштаба, введённого в марте прошлого года. При этом он указал на необходимость по-прежнему соблюдать санитарно-гигиенические нормы, допускать в общественные места граждан с прививкой, перенесённым ковидом или отрицательным результатом теста.

Комендантский час из-за ситуации с COVID-19 вступил в силу в Латвии. За несоблюдение ограничений локдауна в Латвии на физическое лицо может быть наложен административный штраф в размере €10-2000, а на юридическое – €140-5000, пишет novostipmr.com.

В Беларуси отменили масочный режим. Александр Лукашенко высказался против принудительной вакцинации от COVID-19, против штрафов за несоблюдение масочного режима, а также потребовал не отменять оказание плановой медпомощи. По его словам, бороться с распространением инфекции нужно повышением личной ответственности людей перед окружающими, а не штрафами и принуждениями.

Отели Египта отныне могут работать с полной загрузкой и принимать постояльцев без ограничений.

Минздрав Камбоджи разрешил въезд в страну иностранным туристам, привитым любой из существующих в настоящее время вакцин от коронавируса. По прибытии в страну туристы должны пройти недельный карантин, предъявить сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до въезда.

Во втором по величине городе Австралии Мельбурне закончился самый продолжительный в мире локдаун из-за пандемии коронавируса. Город с населением в пять миллионов человек провёл в режиме жёсткой изоляции 262 дня, или девять месяцев. Мельнбурские власти пошли на снятие ограничений, потому что 70% горожан прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

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