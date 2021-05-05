COVID-ситуация в мире: в Турции ужесточат условия локдауна, в Румынии стартует массовая вакцинация

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С 7 мая в турецких магазинах будет разрешена торговля только основными продуктами питания, средствами гигиены и кормом для домашних животных.

Министры туризма стран G20 поддержали идею внедрить ковид-паспорта — специальные сертификаты для тех, кто вакцинировался от COVID-19. В этом документе будет указано, что его обладатель прошёл вакцинацию, обладает иммунитетом в результате перенесённой болезни или недавно получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Жителям Великобритании старше 50 лет осенью предложат сделать третью прививку от коронавируса. Сейчас проводятся испытания двух возможных вариантов вакцин, пишет novostipmr.com. В первом для дополнительной вакцинации будут использоваться препараты, специально модифицированные для борьбы с новыми штаммами SARS-CoV-2. Во втором случае для дополнительной прививки будет применяться одна из трёх вакцин, которые уже используются в стране: Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Власти Сингапура увеличили карантин для въезжающих из-за рубежа до 21 дня. Меры вступают в силу с 8 мая. Ранее правительство страны почти полностью запретило въезд иностранцев из Бангладеша, Индии, Непала, Пакистана и Шри-Ланки.

В Румынии с 7 мая начинается всеобщая вакцинация. Все желающие привиться смогут сделать это в центрах вакцинации по всей стране. Приоритет всё же будут отдавать тем, кто заранее записался на прививку.

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