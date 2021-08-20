COVID-ситуация в мире: в Турции объявили о новых ограничениях

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В Турции объявили о новых ограничениях из-за коронавируса. Среди нововведений – ПЦР-тесты для непривитых граждан при посещении кинотеатров и концертных залов, а также для учащихся и педагогов. Данная мера для учителей и школьников вступит в силу 6 сентября. С этого дня они должны проходить ПЦР-тесты не реже двух раз в неделю.

В Сиднее (Австралия) на месяц продлили карантин на фоне роста числа заболевших. Комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00. Остаётся в силе требование носить маску вне дома, пишет novostipmr.com.

Власти Новой Зеландии на пять дней продлили карантин, введённый из-за вспышки коронавируса.

В Западной Африке зафиксировали исторический максимум смертей от COVID-19. Смертность по причине осложнений от коронавируса в регионе выросла за последние четыре недели на 193%. Ситуация осложняется ещё и тем, что в двух странах региона выявлены больные с опасными заболеваниями: лихорадкой Эбола в Кот-д’Ивуаре и лихорадкой Марбург в соседней Гвинее.

Таиланд разрешит привитым «Спутником V» въезжать в туристические районы. После семи дней на Пхукете привитые смогут отправиться в другие открытые туристические районы: в провинции Сураттхани, Краби и Пхангнга.

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