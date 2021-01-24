COVID-ситуация в мире: в Турции начнут производство вакцины “Спутник V”

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с ведущим турецким изготовителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса “Спутник V”. Стороны начали трансфер технологии.

Потенциальный объём производства — миллионы доз вакцины в год, передаёт novostipmr.com. Обсуждается также вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем. Поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок Турции, так и в другие страны.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 98,1 млн человек, более 2,1 млн скончались. Лидером по количеству подтверждённых случаев остаются США, где выявили более 24,8 млн заражённых. Индия находится на втором месте (10,6 млн), на третьем – Бразилия (более 8,7 млн), на четвёртом – Россия (3,7 млн), на пятом — Великобритания (3,5 млн).

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