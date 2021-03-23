COVID-ситуация в мире: в Таиланде испытывают собственную вакцину от COVID-19

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Таиланд начал клинические испытания собственной вакцины от коронавируса. Ожидается, что использовать её будут в следующем году. В испытаниях будут участвовать 460 волонтёров. Вторая фаза тестирования запланирована на июль, а результаты появятся к концу года.

В Австрии власти перенесли сроки возобновления работы кафе, ресторанов и террас, которые закрылись в связи с пандемией. Открытие теперь намечено на апрель, пишет novostipmr.com.

Медицинские специалисты Кубы начали третий этап клинических испытаний местной вакцины против коронавируса Abdala.

Производство в промышленных масштабах вакцины от коронавируса собственного производства начнётся в Иране в конце весны. Вторая фаза испытаний на людях вакцины COV Iran Barakat завершится к концу апреля.

Маврикий стал 55-й страной, одобрившей вакцину “Спутник V”. О дополнительных поставках “Спутника V” с Россией договорился Казахстан. Также Россия подписала соглашение на поставку вакцины с Индией.

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