COVID-ситуация в мире: в Таджикистане ввели обязательную вакцинацию взрослого населения, а в Англии отменяют обязательное ношение масок

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На летней Олимпиаде в Токио часть соревнований может пройти без зрителей. Организаторы рассматривают возможность сократить лимит заполняемости стадионов с десяти тысяч до пяти.

В частности, без зрителей могут быть проведены соревнования по лёгкой атлетике, футбольные, баскетбольные и бейсбольные матчи, а также церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр.

С 19 июля в Великобритании отменят обязательный масочный режим, пишет novostipmr.com. Через две недели ношение масок станет добровольным, в том числе в общественном транспорте, магазинах и гостиницах. Кроме того, власти отменят посещение по QR-кодам баров, ресторанов, фитнес-центров, музеев и других заведений.

Для совершеннолетних жителей Таджикистана вакцинация от COVID-19 стала обязательной. Такое решение принял республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавируса. Там также добавили, что гражданам, въезжающим на территорию Таджикистана после поездки в другие страны, рекомендовано пройти диагностику от COVID-19 вне зависимости от наличия ПЦР-теста и в течение десяти суток находиться в режиме самоизоляции.

В Чечне заполняемость мечетей и храмов ограничили до 50%. Попасть внутрь можно будет только в масках и с предъявлением сертификата о вакцинации.

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