COVID-ситуация в мире: в странах Европы наблюдается рост заболеваемости коронавирусом

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В некоторых европейских странах наблюдается рост случаев заболевания COVID-19 после того, как там резко отменили ограничения.

Некоторые европейские страны, в том числе Германия, Франция, Италия и Великобритания, сняли ограничения в рамках борьбы с COVID-19 слишком резко, и сейчас там наблюдается рост заболеваемости, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Как отметил Клюге, рост заболеваемости наблюдается в 18 из 53 стран европейского региона.

С 4 апреля Новая Зеландия отменяет требование обязательной вакцинации против коронавируса для представителей некоторых профессий. Документ об иммунизации не будет требоваться для посещения любых общественных и государственных организаций и учреждений. Также будет отменено требование об обязательной вакцинации для всех категорий граждан, кроме занятых в сфере здравоохранения, ухода за инвалидами и престарелыми, а также сотрудников пенитенциарной системы. Останется обязательной прививка для работников пограничной и таможенной служб, пишет novostipmr.com.

Южная Корея возобновит безвизовый режим с Россией с 1 апреля. Путешественникам необходимо будет предварительно зарегистрироваться в системе электронной авторизации K-ETA. В течение 72 часов до прибытия необходимо сделать ПЦР-тест, получить справку об отсутствии симптомов коронавируса за 48 часов, а по прилёту сдать ещё один тест и вне зависимости от результатов соблюдать 14-дневный карантин за свой счёт.

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