COVID-ситуация в мире: в странах ЕС вошли в обращение вакцинные паспорта

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С 1 июля в странах Евросоюза официально вошли в обращение вакцинные паспорта. Они представляют собой цифровой сертификат (при желании его можно распечатать), в котором может быть указано не только свидетельство о вакцинации, но и отрицательные тесты на ковид или доказательства того, что человек переболел.

Новые защитные меры вводит Чехия. Со следующей недели при посещении общественных мест отрицательный тест на COVID должны предоставить все кроме тех, кто получил второй компонент вакцины не менее чем за две недели.

Почти в полусотне городов Португалии, в том числе в Лиссабоне, объявили комендантский час. Там также ограничивают время работы ресторанов и магазинов, даже продовольственных, пишет novostipmr.com.

Правительство Франции рассматривает возможность введения обязательной вакцинации для медицинского персонала. Премьер-министр страны проводит соответствующие консультации с парламентом и представителями местных властей. За последнюю неделю во Франции удвоилось число случаев заражения штаммом «дельта». Вирусологи говорят о возможной четвёртой волне коронавируса уже осенью.

В странах Персидского залива, напротив, ситуация с COVID-19 налаживается. Власти Кувейта возобновили авиасообщение с 12 государствами после почти годового перерыва.

А вот на Кипре передвижение может быть затруднено. Власти Северного Кипра пригрозили заблокировать пограничные КПП на границе с греческим югом, если суточный прирост заразившихся там продолжит расти.

Турция начинает постепенно смягчать коронавирусные ограничения. С 1 июля в стране отменяется комендантский час и субботние локдауны. Снимаются также ограничения на пользование транспортом, возобновляется передвижение между городами. Госучреждения возвращаются к обычным часам работы. В течение некоторого времени по-прежнему будет ограничена работа школ и детских садов, усиленные санитарные нормы сохраняются в общественных местах, особенно на рынках. Открытие частных предприятий будет поэтапным.

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