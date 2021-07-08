COVID-ситуация в мире: в столице Японии вводят режим ЧП, а в Сингапуре ослабляют ограничения

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Новые варианты коронавируса пока что побеждают в гонке с вакцинами от COVID-19, заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что это угрожает восстановлению мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией. По его словам, резкий рост заболеваемости во многих странах непосредственно связан с неравенством при распределении вакцин и постоянно мутирующим вирусом.

Власти Японии решили ввести в Токио чрезвычайное положение с 12 июля по 22 августа из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, пишет novostipmr.com. Оно будет действовать во время проведения летних Олимпийских игр, которые пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа.

Правительство Польши готовится к худшему сценарию в связи с распространением коронавируса: премьер-министр страны Матеуш Моравецкий предупредил граждан о возможной четвёртой волне COVID-19.

Правительство Сингапура ослабит ряд ограничений, введённых в стране, начиная с 12 июля. Местные жители cмогут посещать рестораны и кафе. Другие ограничения также будут ослаблены примерно в конце июля, когда более 50% населения страны будет полностью привито от коронавируса. В общей сложности, 2,16 млн жителей Сингапура или 37,8% прошли полную вакцинацию. Власти Сингапура намерены привить всех граждан страны к августу этого года.

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