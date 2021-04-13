COVID-ситуация в мире: в столице Австрии до мая действует жёсткий локдаун

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Нью-Йорк (США) отменил требование для прибывающих из-за рубежа соблюдать карантин. Для поездки понадобится отрицательный тест на коронавирус, который необходимо показать представителю авиакомпании при регистрации на рейс.

По прибытии же в Нью-Йорк необходимо заполнить специальную форму, в которой путешественник должен сообщить, сдавал ли он тест на коронавирус и не заражался ли коронавирусной инфекцией ранее.

Жёсткий локдаун в федеральной земле Вена (Австрия) продлевается с 18 апреля по 2 мая из-за сложной эпидемиологической обстановки. Школы будут работать дистанционно по 25 апреля, пишет novostipmr.com.

Третья волна коронавируса оказалась самой трудной для Германии, сказала канцлер Ангела Меркель. По её мнению, вакцинация по-прежнему является “самым важным оружием в борьбе с пандемией”.

Турция переживает один из самых сложных периодов с начала распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Фахретттин Коджа. Он указал, что заболеваемость растёт во всех регионах.

В Армении российской вакциной “Спутник V” будут привиты медработники, люди с хроническими заболеваниями, сотрудники и постояльцы социальных учреждений в возрасте от 18 до 55 лет. Всего страна получила 15 тысяч доз препарата. Вакцину AstraZeneca получат граждане старше 55 лет.

В Москве началась вторая фаза клинических испытаний препарата от коронавируса “Ковид-глобулин”. Исследования продлятся 2-3 месяца. Препарат создан на основе плазмы крови переболевших коронавирусом. Введение лекарства помогает организму побороть заболевание и “учит” иммунную систему человека быстрее создавать антитела самостоятельно. Предполагается, что медикамент будет применяться для лечения средних и тяжёлых форм заболевания.

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