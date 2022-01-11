COVID-ситуация в мире: в США зафиксировали рекордное за сутки число заболевших

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Более 1,13 млн случаев заражения коронавирусом выявлено в США за 10 января. Это рекордный суточный прирост с начала пандемии среди всех стран.

Правительство Швеции вводит новые ограничения в связи с распространением коронавируса. Предприятия общепита с 14 января будут закрываться не позднее 23:00, также вводится ограничение по количеству человек в помещении в одной компании — не более восьми. Для посетителей публичных мероприятий с участием от 50 до 500 человек должны быть предусмотрены сидячие места. Университетам рекомендуется дистанционное обучение. На всех массовых собраниях потребуется сертификат вакцинации, пишет novostipmr.com.

Власти Австрии с 11 января ввели обязательное ношение защитных масок класса FFP2 на улице при невозможности соблюдения безопасной дистанции в два метра, а также контроль наличия у покупателей непродовольственных магазинов сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19.

В Финляндии создали молекулу, способную защищать от заражения ковидом. Учёные отметили, что молекула создавалась не для того, чтобы составить конкуренцию используемым против вируса вакцинам, а чтобы усилить эффект от них.

Власти Японии намерены на неопределённое время продлить введённый в ноябре запрет на выдачу новых въездных виз гражданам всех стран и территорий мира.

Британские биологи обнаружили, что при некоторых видах простуды у человека может формироваться клеточный иммунитет, который способен подавить и COVID-19. По их словам, такое возможно, когда иммунные клетки атакуют внутренние регионы вируса, а не белковые шипы на его оболочке. Два года назад они отмечали, что простуда может снижать вероятность заболевания гриппом.

Из-за «омикрона» срываются предолимпийские старты. В Словении отменили этапы Кубка мира по лыжным гонкам и по лыжному двоеборью.

В Индии с 11 января вступили в силу новые правила въезда на территорию страны. Теперь всех туристов ожидает несколько ПЦР-тестов и недельный карантин. Первый тест необходимо сдать за 72 часа до посадки в самолёт. Второй будет сделан по прибытии в страну и на восьмой день карантина. Если результат будет положительным, человека оставят на домашнем карантине или переведут в госпиталь.

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