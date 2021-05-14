COVID-ситуация в мире: в США привитым гражданам разрешили не носить маски

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Привитым от COVID-19 американцам разрешили посещать почти все мероприятия без маски. Такое решение принял Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Япония введёт режим ЧС ещё в трёх префектурах – Хоккайдо, Окаяме и Хиросиме – с 16 по 31 мая. Правительство также намерено распространить усиленные меры по борьбе с COVID-19 на три другие префектуры – Гумму, Исикаву и Кумамото.

Петиция за отмену Олимпиады в Токио собрала 350 тыс. подписей. Её автором стал японский адвокат и политик Кэндзи Уцуномия, пишет novostipmr.com. В обращении отмечается, что в нынешних условиях пандемии коронавируса невозможно безопасно провести соревнования. Это обусловлено темпами распространения инфекции в ряде регионов мира и недостаточно масштабной вакцинацией. Петиция адресована Международному олимпийскому комитету, Правительству Японии, Администрации Токио и оргкомитету Игр.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 власти Шри-Ланки ужесточили условия въезда для прибывающих из-за границы. Всех путешественников, вне зависимости от того, привиты они от коронавируса или нет, ждёт двухнедельный карантин в сертифицированных отелях. Это требование будет действовать до конца мая. Согласно новому протоколу, дети младше двух лет освобождаются от ПЦР-тестирования на COVID-19. Все туристы старше 12 лет должны сдать анализы в первый и на 11-14 день пребывания в стране. Покинуть сертифицированный отель путешественники могут только по истечении двух недель карантина при условии отрицательных результатов тестов.

В Абхазии началась вакцинация российским препаратом «Спутник V». Данная процедура проходит на базе Сухумской городской поликлиники №1. Вакцинируются как население, так и медицинские работники.

Беларусь планирует закупать и производить «Спутник Лайт». Кроме того, по словам министра здравоохранения республики, с 1 октября на предприятии «Белмедпрепараты» запустят полный цикл выпуска «Спутника V».

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