COVID-ситуация в мире: в США предложили выплачивать по $100 привившимся гражданам

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Штамм «дельта» COVID-19 вызвал подъём заболеваемости на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В этой части мира наблюдается четвёртая волна коронавируса, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Англия отменит карантин для полностью привитых туристов из США и ЕС в августе. Нововведения распространяются на граждан, которые сделали прививки вакцинами, одобренными в ЕС и США, однако при этом им всё ещё нужно будет пройти тестирование на коронавирус до прибытия в Англию и на второй день пребывания в стране, пишет novostipmr.com.

Правительство Норвегии объявило, что в связи с распространением более заразного штамма «дельта» опять переносятся сроки почти полной отмены ограничительных мер в стране.

Президент США Джо Байден накануне призвал власти штатов выплачивать $100 лицам, недавно прошедшим вакцинацию от COVID-19. Выплаты будут предоставлять только что привитым американцам в качестве «дополнительной меры поощрения».

Крупнейшие американские IT-компании меняют условия возвращения сотрудников в офисы на фоне роста заболеваемости дельта-штаммом коронавируса в США. В частности, об изменениях правил заявили в Google, Facebook и Twitter. Всем возвращающимся к работе в офисах потребуется сделать прививку от коронавируса.

Олимпийский Токио сообщает о более чем 3100 заразившихся коронавирусом за сутки – впервые с начала Игр. Организаторы практически не выпускают спортсменов из гостиниц, но это не помогает предотвратить распространение вируса.

Бразильский город Рио-де-Жанейро отпразднует снятие санитарных ограничений после пандемии четырёхдневными гуляниями 2-5 сентября. В планах городского правительства к сентябрю привить хотя бы одной дозой вакцин 77% населения и полностью – 45% горожан.

Минздрав Чехии разрешил не пользоваться респираторами людям с проблемами дыхания. Все остальные по-прежнему обязаны носить их в закрытых помещениях и в общественном транспорте из-за коронавируса.

Накануне противники вакцинации от коронавируса заблокировали центр Братиславы. Около 600 участников акции протеста выступили против вакцинации от коронавируса и преимуществ, предоставляемых привитым.

Власти Саудовской Аравии разрешат посещать страну по туристическим визам с 1 августа тем, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Вакцинация будет учитываться только одобренными в стране препаратами, а за 72 часа до прибытия в Саудовскую Аравию туристам также необходимо пройти ПЦР-тестирование.

В столице Российской Федерации отменили обязательное требование ношения перчаток в общественных местах. При этом москвичи по-прежнему должны носить маски в общественных местах.

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