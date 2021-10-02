COVID-ситуация в мире: в США от последствий коронавируса умерли более 700 тысяч человек

0

По последним данным, число заражённых коронавирусом в мире превысило 233,1 млн человек, из них более 4,7 млн умерли. Лидером по количеству подтверждённых случаев остаются США, где выявили более 42,9 млн зараженных.

В США за время пандемии COVID-19 скончались более 700 тысяч человек, заразившихся коронавирусом, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса. По его подсчётам, в стране зарегистрировано 700 258 смертей от коронавируса, число случаев заражения достигло 43 615 149, передаёт novostipmr.com.

Как отмечает The New York Times, подавляющее большинство американцев, умерших от коронавируса в последние месяцы, не были привиты, хотя имели такую возможность. Кроме того, возраст жертв COVID-19 стал меньше: в августе во всех возрастных категориях до 55 лет был установлен новый рекорд смертности от коронавируса.

Ученые Северо-Западного университета (США) разработали экспресс-тест на COVID-19, который показывает результат за пять и даже менее минут, говорится в сообщении университета. Отмечается, что «золотым стандартом» тестирования является ПЦР-тест, однако он требует значительного времени и лабораторных мощностей, в то время как для замедления распространения инфекции необходимо, чтобы такие места, как школы и больницы, имели возможность выявлять инфицированных людей «в первые дни после заражения, когда они входят в дверь».

– Новый метод обнаружения COVID-19 на основе антигена, разработанный в лаборатории Северо-Западного университета, продемонстрировал 100%-ную точность слепого теста за пять или менее минут от мазка до сигнала, – говорится в сообщении.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.