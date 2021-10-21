COVID-ситуация в мире: в США одобрили применение бустерных доз вакцин

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Жёсткий локдаун вступил в силу в Латвии. Он введён для сдерживания стремительного распространения коронавируса и будет действовать до 15 ноября.

В этот период будут работать только магазины с товарами первой необходимости. Услуги будут оказываться по этому же критерию, передаёт novostipmr.com.

Торговые сети Австралии сделали вакцинацию от COVID-19 обязательной для персонала. Полную иммунизацию от коронавируса должны будут пройти более 250 тыс. сотрудников Coles, Woolworths и ALDI.

В Индии использовали свыше 1 млрд доз вакцин от коронавируса. Около 75% всех взрослых в стране получили первую дозу вакцины, а около 31% завершили иммунизацию.

В США одобрили применение бустерных доз вакцин от коронавируса производства Moderna и J&J. При применении Moderna бустерную дозу можно ставить минимум через шесть месяцев после полной вакцинации.

На западе Канады более 5,5 тыс. медиков могут лишиться работы из-за отказа вакцинироваться. Согласно решению властей, до 26 октября специалисты должны сделать прививки.

В России в школах с 30 октября по 7 ноября планируется объявить каникулы, переводить школьников на удалёнку не будут.

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