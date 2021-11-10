COVID-ситуация в мире: в США начали вакцинировать детей от 5 до 11 лет

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В Великобритании все сотрудники Национальной системы здравоохранения (NHS) должны будут привиться от коронавируса до 1 апреля следующего года. Министр здравоохранения королевства Саджид Джавид указал, что в этих условиях только доказавшие прохождение вакцинации могут быть наняты или выйти на работу.

По словам министра, введение такого требования сдерживалось из-за опасений того, что медики решат покинуть работу из-за нежелания делать прививку. Так как это требование вступит в силу 1 апреля, медицинские организации не столкнутся зимой с нехваткой медицинских специалистов, заверил министр, а у самих врачей будет достаточно времени, чтобы принять решение.

В США началась вакцинация от COVID-19 детей от 5 до 11 лет. Власти США заранее готовились к старту кампании и обеспечили запас вакцины для 28 млн детей.

В центре Лос-Анджелеса тысячи граждан протестовали против очередного ужесточения антикоронавирусных мер. QR-код о вакцинации теперь нужен для посещения любых массовых мероприятий и заведений, которые вмещают от 5 до 10 тысяч человек. Подтверждение сделанной прививки необходимо даже подросткам с 12 лет. Муниципальные служащие обязаны привиться до 18 декабря – под угрозой потери работы.

Министерство здравоохранения Канады одобрило применение бустерной дозы вакцины компаний Pfizer/BioNTech от коронавируса для людей старше 18 лет. Дополнительную – третью – дозу можно получить спустя шесть месяцев после первых двух прививок.

Совет по иммунизации Грузии одобрил вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 15 лет американским препаратом Pfizer.

Во Франции продлили срок действия «санитарных пропусков» по коронавирусу до 31 июля 2022 года. Конституционный совет объяснил своё решение заключением комитета учёных, которые заявили, что риск распространения COVID-19 сохранится именно до этого периода. При этом «санитарный пропуск» не смогут требовать для доступа на избирательные участки, политические собрания и мероприятия, пишет novostipmr.com.

В немецких городах Мюнхен и Нюрнберг – очереди в пункты вакцинации. Бавария с сегодняшнего дня ужесточает ограничения. Попасть в рестораны и бары теперь могут только вакцинированные, переболевшие или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Во многих федеральных землях Германии такие же меры вступили в силу накануне.

В Австрии отрицательный ПЦР-тест не даёт права посетить ресторан, парикмахерскую или остановиться в гостинице. Вход разрешён только привитым или переболевшим.

В Словакии в половине районов страны гостиницы, фитнес-центры и бассейны накануне закрылись до особого распоряжения. Рестораны и бары продают еду только навынос. Граждане обязаны соблюдать масочный режим даже на открытом воздухе. Минздрав призывает словаков как можно скорее сделать прививку.

Страны Латинской Америки тоже наращивают темпы вакцинации. В Колумбии медики делают уколы детям. Малышей от трёх лет прививают китайским Sinovac, подростков от 12 – американским Pfizer.

Власти Кубы постепенно открывают школы. Примерно половина учащихся уже вернулась за парты. Учёба возобновилась благодаря тому, что, по официальным данным, от коронавируса привились 90% всех кубинских детей.

Обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями введена в Петербурге. Те категории, которые включены в расширенный перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации, должны сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 декабря, вторым компонентом – до 15 января 2022 года. При этом вакцинация должна охватить не менее 80% от общей численности сотрудников.

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