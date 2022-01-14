COVID-ситуация в мире: В США 98% новых заражений приходится на «омикрон»

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В мире коронавирусом нового типа заразились 320 097 604 человека, 5 520 638 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По данным американских Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC), в США 98% новых заражений приходится именно на “омикрон”. И хотя болезнь в таком случае протекает легче, вирус представляет особую опасность для невакцинированных, передаёт novostipmr.com.

Управление здравоохранения Швеции представило два обновленных сценария дальнейшего развития пандемии. Оба они указывают на продолжение интенсивного распространения инфекции, которое должно достичь своего пика к концу января.

Финляндия продлила действие введенных из-за пандемии коронавируса ограничений на границах до 31 января. Такое решение приняло в четверг правительство страны.

Израиль в четверг сократил до семи дней с момента сдачи положительного теста обязательный карантин для инфицированных коронавирусом в случае бессимптомного течения ковида. При наличии симптомов продолжительность срока остается 10 дней.

С 16 февраля привитые иностранцы смогут попасть на Филиппины. Как рассказал исполняющий обязанности пресс-секретаря президента страны Карло Ногралес, исключением станут дети в возрасте до 18 лет, лица с медотводом, а также иностранные дипломаты и др. Подтверждение о полной вакцинации авиакомпании должны получать еще до посадки на рейс.

С 16 января по 15 февраля будет действовать запрет на транзитные услуги для пассажиров, следующих через аэропорт Гонконга. Ограничение вводится для лиц, которые за последние три недели посещали страны категории высокого риска распространения COVID-19. В общей сложности к таковым относятся 150 государств, в том числе США, Япония, Великобритания, Канада, Австралия, Россия и др.

В Германии омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим. На него приходится 73% новых случаев заражений по сравнению с 44% неделей ранее. В общей сложности за сутки в ФРГ подтвердили 81 тысячу новых заражений COVID-19. Вакцинировано 72% населения — 60,1 млн человек.

В Турции из-за “омикрона” заболеваемость COVID-19 выросла в четыре раза, а Германия снова бьет рекорды по количеству больных.

За последние сутки в России выявили 23 820 новых случаев коронавируса, выздоровели 24 952 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 10 747 125 человек, а выздоровевших — до 9 809 300 человек. За сутки болезнь унесла жизни 739 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 319 911 человек. За последние сутки проведено 529 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 880 775 человек.

Новая мощная волна пандемии угрожает России ростом заболеваемости до 500 тыс. человек в сутки, предупредил вирусолог – член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Он «примерил» к российским условиям ситуацию, сложившуюся в США. Причина новой волны заболеваемости – быстрое распространение штамма «омикрон» коронавируса. Из-за него масштаб нового удара пандемии может быть «колоссальным», какого не было еще ни разу с начала пандемии, уверен ученый.

Не прошедшие вакцинацию люди провоцируют эволюцию коронавируса. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России профессор Владимир Чуланов. По его словам, вирус может эволюционировать и в организме у привитых людей, но не прошедшие вакцинацию значительно увеличивают вероятность появления нового штамма.

Новая вспышка инфекции началась и в Украине. За прошедшие сутки коронавирус диагностировали еще у 10 476 жителей, в том числе 663 несовершеннолетних и 241 работника больниц. COVID-19 унес жизни 140 украинцев, но 7 285 смогли его побороть. Всего за время пандемии в Украине заболело 3 737 510 человек, из них 3 545 111 выздоровели, умерли — 98 068.

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