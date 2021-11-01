COVID-ситуация в мире: в Софии протестуют противники карантинных мер

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Сотни общественных активистов вышли на улицы столицы Болгарии для того, чтобы выразить своё недовольство в связи с ужесточением в стране карантинных правил и введением в ряде регионов обязательной вакцинации от COVID-19. Противники ограничений перекрыли центральные улицы Софии, включая подходы к правительственному кварталу.

С 1 ноября граждане Австралии и постоянно проживающие в стране лица, полностью вакцинированные от COVID-19, смогут покинуть государство без получения разрешения на выезд. Ревакцинация третьим компонентом станет доступной в клиниках Западной Австралии и Нового Южного Уэльса. Также с сегодняшнего дня австралийцы смогут покупать наборы для экспресс-тестирования на COVID-19, которые будут доступны в аптеках и большинстве супермаркетов.

Таиланд ослабил карантинные ограничения и вновь открывается для вакцинированных путешественников, пишет novostipmr.com. С 1 ноября полностью привитые туристы, пробывшие минимум 21 день в одной из 63 утверждённых стран с низким уровнем риска, могут избежать длительного карантина в отелях впервые за более чем 18 месяцев. Вместо этого путешественникам нужно будет остаться только на одну ночь в одобренном правительством отеле, пока они ждут результатов теста на COVID-19, который будет проводиться по прибытии.

В России выявили 40 402 новых случая COVID-19 за сутки. Это новый рекорд с начала пандемии. Общее число инфицированных составляет более 8,5 млн.

На теневых площадках в Даркнете появились предложения от мошенников о продаже европейских электронных сертификатов вакцинации от коронавируса. Их средняя стоимость — около $300. Клиентам мошенники предлагают выбрать страну вакцинации и препарат: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna.

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