COVID-ситуация в мире: в Словении могут ввести локдаун

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В Европе продолжает расти количество новых случаев коронавируса и смертей от заболевания. По данным ВОЗ, с 18 по 24 октября было выявлено увеличение общемировых новых случаев заражения COVID-19 на 4%. При этом более половины (57%) новых случаев коронавируса были зафиксированы в европейском регионе.

Туристам, привитым от коронавируса российской вакциной «Спутник V», разрешён въезд в Израиль с 15 ноября.

Министр здравоохранения Словении заявил, что, если власти не смогут остановить вспышку COVID-19, может быть объявлен локдаун. За последние 24 часа в Словении было зарегистрировано более 3 тысяч заражений коронавирусом. В прошлый раз такое высокое число случаев выявляли в январе этого года, пишет novostipmr.com.

Власти Швеции будут предлагать третью дозу вакцины от коронавируса COVID-19 людям старше 65 лет и сотрудникам медицинских учреждений и домов престарелых.

Власти Вьетнама в среду начали кампанию по вакцинации от COVID-19 подростков для того, чтобы вновь открыть школы, работа которых была приостановлена более шести месяцев назад из-за распространения штамма «дельта».

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