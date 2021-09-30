COVID-ситуация в мире: в Словении протестуют против карантинных ограничений

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Шри-Ланка отменяет ПЦР-тестирование по прибытии для туристов, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Для непривитых путешественников по-прежнему сохраняется требование о прохождении повторного ПЦР-теста по прибытии, после чего им следует соблюдать двухнедельный карантин. Туристы смогут выбрать место для самоизоляции: отель-обсерватор или государственный карантинный центр.

На зимние олимпийские игры в Пекине не допустят иностранных болельщиков. Билеты будут распространять только среди жителей Китая. Вакцинированных атлетов пустят на игры без карантина. Непривитые спортсмены должны будут пройти 21-дневную самоизоляцию, пишет novostipmr.com.

Малазийские власти обязали всех федеральных служащих до 1 ноября пройти полный курс вакцинации от COVID-19. Иммунизацию для госслужащих сделали обязательной с целью повысить общественное доверие и обеспечить бесперебойную работу правительственных служб.

Около 10 тысяч человек накануне вышли на улицы столицы Словении в знак протеста против действующих в стране ограничительных мер против коронавируса. Одним из основных требований является отмена «вакцинных пропусков».

Власти Австралии прекратят выплату всех субсидий и пособий, связанных с пандемией, после вакцинации 80% взрослого населения. Было отмечено, что «предприятия в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, а также на Австралийской столичной территории вскоре перестанут получать субсидии на оплату труда работников, введённые правительством страны на фоне пандемии», поскольку эти регионы приближаются к 80% показателю вакцинации.

Суд Рио-де-Жанейро отменил введённые ранее мэрией мегаполиса ограничения на посещение ряда общественных мест для тех, кто не вакцинирован от коронавирусной инфекции.

Руководство Гаваны приняло решение открыть доступ к пляжам, а также разрешить спортивным клубам и бассейнам возобновить работу. Отмечается, что сохраняется необходимость соблюдения дистанции и ношения масок. Бассейны могут работать при условии, что число клиентов не будет превышать 50% от их вместимости.

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