COVID-ситуация в мире: в Словакии отменили режим ЧС

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Он был введён из-за пандемии 25 ноября 2021 года. Власти намерены максимально быстро отменить действующие в стране из-за коронавируса социальные ограничения, включая обязанность носить медицинские маски. Так, большинство из мер будут отменены уже с 28 февраля.

После этого в Словакии будут действовать лишь ограничения по числу участников общественных мероприятий и обязанность носить медицинские маски. Снятие ограничений по количеству участников общественных мероприятий планируется в конце марта, пишет novostipmr.com.

Словенские власти не стали отменять требование об обязательном ношении масок в общественных местах и школах. Отмечается, что ношение масок остается обязательным при посещении всех общественных мест, расположенных в закрытых помещениях, а также там, где невозможно гарантировать соблюдение социальной дистанции между людьми. По-прежнему будет действовать ограничение на максимально разрешённое количество посетителей культурных мероприятий, за исключением ночных клубов.

Власти Сингапура значительно упростили правила въезда из-за рубежа, сократив карантин до семи суток, а также частично отменив ПЦР-тесты для ряда категорий путешественников.

Британия отменяет обязательную самоизоляцию после положительного теста на ковид. Также с 1 апреля власти аннулируют бесплатные анализы на коронавирус.

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