COVID-ситуация в мире: в Словакии говорят о третьей волне ковид-пандемии

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Коронавирусные ограничения в Европе ослаблять пока не планируют – страны одна за другой выходят на протесты. Эстафетную палочку от Франции в воскресенье подхватили Нидерланды. На улицах Амстердама тысячи человек требуют возвращения к нормальной жизни. Организаторы манифестации сообщили: это самая масштабная акция протеста в стране с момента введения ограничительных мер.

В Словакии доминирует штамм «дельта». Его доля среди выявляемых в стране случаев заражения превышает 99%. Эксперты утверждают, что началась третья волна пандемии COVID-19, пишет novostipmr.com.

На вакцинацию большей части населения делают ставку в Австралии. Число заболевших там по-прежнему растёт – за сутки снова почти полторы тысячи человек. Пока же в самом густонаселённом штате Австралии привиты только 40% жителей. Там третий месяц продолжается локдаун.

В Перу вступительные экзамены в национальный университет Сан-Маркос провели на стадионе, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Там собрали более 6 тысяч абитуриентов. По словам администрации вуза, это единственный вариант, чтобы дать шанс всем желающим и не нарушить ограничительные меры.

В Сингапуре за соблюдением ограничений будет следить специальный уличный робот, оснащённый камерами и приборами ночного видения. Он патрулирует центральные улицы города, пока в тестовом режиме. Изначально робота собирались использовать для выявления курильщиков и тех, кто нарушает правила дорожного движения. Но теперь техника может также отслеживать и нарушителей ковидного режима.

Небольшими группами и только тех, кто вакцинирован, будут пускать на молитвы в синагоги в Израиле. Власти заявили, что сделают всё, чтобы избежать новой вспышки заболеваемости. Министерство иностранных дел страны сообщает, что организованные группы иностранных туристов снова смогут посещать Израиль с 19 сентября. Путешественники должны иметь подтверждение второй вакцинации, сделанной в течение последних 6 месяцев, либо справку о третьей вакцинации. Кроме того, они должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия, и пройти серологический анализ в аэропорту имени Бен-Гуриона.

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