COVID-ситуация в мире: в Сиднее объявлен локдаун, в Камбодже учат собак выявлять больных коронавирусом

0

В Сиднее (Австралия) объявили локдаун. Четыре района города будут закрыты на карантин. Это коснётся жителей Вуллары, Уэверли, Рэндвика и центрального делового квартала.

С 26 июня жители указанных районов смогут покидать свои дома только для покупки продуктов питания и товаров первой необходимости, визита к врачу и занятий физкультурой, а также для работы или учёбы, если это невозможно делать из дома. За пределами собственного жилища все за исключением детей младше 12 лет должны носить маски и поддерживать социальную дистанцию. В закрытых на карантин районах Сиднея прекратят работу все предприятия, учреждения и ведомства за исключением магазинов, аптек, заправок и банков. Предприятия общественного питания, осуществляющие доставку еды и продающие её навынос, продолжат работу в обычном режиме. Планируется, что локдаун в центральных районах Сиднея продлится до 2 июля при условии, что за предстоящую неделю властям удастся локализовать вспышку или существенно замедлить распространение инфекции.

Власти Чили продлили режим ЧС из-за выявления в стране индийского штамма коронавируса. Выезд гражданам страны за границу разрешается только в исключительных случаях и с разрешения властей, пишет novostipmr.com.

Собаки помогут выявлять больных COVID-19 в Камбодже. Сейчас животные проходят подготовку для распознания инфицированных в Камбоджийском центре по разминированию. С животными работают медицинские эксперты, чтобы обеспечить стопроцентную безопасность и отсутствие риска заражения людей и собак.

В Израиле вернули масочный режим. Жителей страны вновь обязали носить маски в закрытых пространствах. Требование отменили на прошлой неделе и решили вернуть в связи с ростом числа заразившихся и бушующим в мире индийским штаммом.

Вьетнам планирует начать производство своей вакцины от коронавируса к июню 2022 года. Работы по созданию препарата ведут четыре вьетнамских производителя. До появления собственных вакцин против COVID-19 Вьетнам будет закупать препараты иностранного производства.

Штамм «Дельта» начал распространяться в Южной Корее. На прошлой неделе в стране выявили 190 случаев заражения этим вариантом коронавируса. В этой связи власти Южной Кореи рассматривают возможность ускорения процесса вакцинации населения с учётом того, что в июле ожидается поступление в страну 10 млн доз вакцин, а в августе и сентябре – ещё 70 млн.

Власти Бразилии ужесточили правила въезда в страну для тех, кто переболел COVID-19. Туристы должны будут при пересечении границы предоставить результаты двух РТ-ПЦР-тестов на COVID-19, а также результат антигенного теста.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.