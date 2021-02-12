COVID-ситуация в мире: в Швейцарии разработали назальный спрей для борьбы с коронавирусом

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За 30 секунд после применения он способен на 99% снизить количество вирусных частиц.

При этом препарат эффективен не только против COVID-19, но и против других вирусов. В состав спрея, в частности, входит японская ионизированная вода с антимикробными свойствами, которая уже применяется для лечения ран и ожогов.

Производство препарата запустят в сотрудничестве с французской компанией B&P. Как ожидается, продажа спрея начнётся с конца февраля.

В Италии рассказали о готовности производить “Спутник V”. Итальянские регионы не только заинтересованы в использовании российской вакцины, но и готовы организовать её производство на своей территории, пишет novostipmr.com.

Венгрия начала прививать население от коронавируса российской вакциной. Прививку венгерские врачи делают людям в возрасте до 75 лет, у которых нет хронических заболеваний.

В Сербии оценивают возможность производить вакцину “Спутник V” на своей территории. По данным Минздрава Сербии, страна через 2-3 месяца начнёт расфасовку российского препарата, а до конца года на территории страны начнётся полноценное производство вакцины.

В свою очередь, в Казахстане сообщили, что “Спутник V” местного производства появится к концу февраля.

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