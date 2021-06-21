COVID-ситуация в мире: в Швецию не пускают без сертификата о вакцинации, а в Италии отменили комендантский час

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Швеция продлила запрет на въезд в страну без сертификата о вакцинации. Исключения будут составлять лица, которые могут предоставить сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус или о наличии антител.

Продление запрета вступает в силу 30 июня и будет действовать до 31 августа. Для жителей Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии ограничений на въезд нет.

В Италии отметили комендантский час, действовавший в стране почти девять месяцев. С сегодняшнего дня в “жёлтой” зоне остается только одна из 20 областей – Валле-д’Аоста. Она станет “белой”, как ожидается, через неделю.

Израиль с 1 июля разрешит въезд привитым индивидуальным туристам из некоторых стран, пишет novostipmr.com. Вакцинированные смогут въезжать в страну в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения в соответствии с обычными условиями визового режима.

Власти Сиднея (Австралия) ввели санитарные ограничения из-за COVID-19. Решение приняли после выявления 11 случаев заражения индийским вариантом коронавируса среди жителей города.

В Южной Корее намерены смягчить правила социального дистанцирования. Работу смогут возобновить закрытые ранее ночные клубы, бары. С 1 июля в столичном регионе увеличится разрешённое число участников собраний.

В Сингапуре возобновили работу кафе, ресторанов и спортзалов. С целью снижения риска передачи вируса посетителям запретили громко разговаривать, администрации заведений не разрешается включать музыку, организовывать телевизионные трансляции.

В Чехии 1 июля начнётся регистрация детей на вакцинацию от коронавируса. Прививки детям от 12 лет будут делать только в присутствии родителей или установленных законом опекунов и под надзором педиатров. Регистрация будет проводиться на специальном сайте Минздрава. О времени и месте вакцинации уведомят СМС-сообщениями или письмом по электронной почте.

В Японии началась вакцинация от коронавируса в университетах и на рабочих местах. Заявки на прививки в рамках этого этапа иммунизации уже подали порядка 13,7 млн человек. Также в семи префектурах Японии вступил в силу режим усиленных мер против COVID-19. Заведениям общепита предписали закрываться в 20:00, правительство просит людей по возможности ограничивать перемещения.

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