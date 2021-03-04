COVID-ситуация в мире: в Швеции выявили случай внутриутробного заражения коронавирусом

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В Швеции ребёнок заразился коронавирусом в утробе матери. Медики из университетской больницы Skane изучили плаценту под микроскопом и увидели, что она инфицирована как со стороны ребёнка, так и со стороны матери.

Первый случай бразильского варианта коронавируса P1 обнаружили в Дании.

Вакцинация в Германии с конца марта будет осуществляться не только в специальных прививочных центрах, но и в частных медицинских клиниках. Из-за мутаций коронавируса страна продлит до 17 марта контроль на границе с рядом стран, в том числе с Чехией, Словакией, с отдельными районами Австрии.

Правительство Польши на фоне нарастания третьей волны эпидемии приняло решение возобновить работу созданных в стране прошлым летом временных больниц для пациентов с COVID-19.

Власти самого густонаселённого штата на юго-востоке Бразилии – Сан-Паулу – ужесточили карантинные меры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией, наблюдаемой в большинстве регионов страны.

Правительство Греции объявило об ужесточении мер всеобщего карантина, действующего в стране четыре месяца с целью предотвращения распространения коронавируса. Новый режим будет действовать до 16 марта.

Руководство области Лацио (Италия) определило потенциально возможные предприятия для производства российской вакцины “Спутник V”, в получении которой крайне заинтересовано. В свою очередь, Армения ожидает поставки первой партии “Спутника V” в течение месяца.

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