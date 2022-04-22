COVID-ситуация в мире: в Швеции прогнозируют пик коронавируса в мае

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Управление здравоохранения Швеции считает, что заболеваемость COVID-19 в стране может достигнуть пика в мае. Летом распространение инфекции, скорее всего, опустится до низкого уровня. По прогнозам, доминировать будет омикрон-вариант ВА.2.

В Шанхае (Китай) наметилась тенденция постепенного снижения суточного показателя выявляемых носителей ковида. Власти намерены продолжать политику жёсткого эпидемического контроля и полного локдауна в мегаполисе.

Таиланд с 1 мая отменяет ПЦР-тест по прибытии для вакцинированных туристов. Система Thailand Pass продолжит действовать и будет использоваться для проверки сертификата о вакцинации, а также медстраховки.

Жителей Японии могут начать прививать четвёртой дозой вакцины от коронавируса. Принять участие в этом этапе вакцинации смогут лица старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями, пишет novostipmr.com.

Компания Novavax назвала обнадёживающей первую фазу исследований комбинированной вакцины. Первоначальный анализ показал, что иммунный ответ был аналогичен реакции на отдельную вакцину Novavax против COVID-19 и вакцину от гриппа.

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