COVID-ситуация в мире: в Швеции отменили все ограничения, введённые из-за коронавируса

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Решение шведских властей объясняется высоким уровнем вакцинации в стране.

Максимальное с начала пандемии число случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Республике Корея. Всего за 8 февраля в стране выявили 49 567 новых случаев инфицирования. Днём ранее этот показатель составил 36 719. Общее число заражений с начала пандемии в стране превышает 1 млн. Рост числа инфицированных продолжается в Южной Корее вторую неделю подряд и обусловлен распространением омикрон-штамма коронавируса, на долю которого приходится более 92% новых случаев заражения.

Власти Малайзии не подтвердили готовность открыть границы с 1 марта. Руководство страны отметило, что Малайзия, несмотря на новый всплеск числа инфицированных коронавирусом, продолжит курс на переход от пандемии коронавируса к эндемии.

В Китае разработали прибор для определения коронавируса менее чем за четыре минуты. Как уточняют учёные, с помощью датчика происходит быстрое и сверхчувствительное определение ионов, биомолекул и рибонуклеиновой кислоты SARS-CoV-2, пишет novostipmr.com.

Johnson & Johnson приостановила производство своей вакцины от COVID-19. В конце 2021 года компания закрыла свой завод в нидерландском городе Лейден, где производилась прививка. Остановка производства является временной: после паузы изготовление вакцины на заводе будет возобновлено. Компания готовится вновь запустить производство препарата в Лейдене в марте.

В Италии отменяют ношение масок на улице. В закрытых помещениях они необходимы до 31 марта.

В Польше в марте могут отменить карантинные ограничения. В Минздраве страны заявили, что пятая волна пандемии пойдёт на спад в течение нескольких ближайших недель.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные от коронавируса украинцы старше 60 лет получат бесплатный смартфон и льготный тариф. Сейчас на Украине действует программа «еПоддержка», которая предусматривает выплату 1 тыс. гривен (примерно $35) вакцинированным украинцам. На этой неделе правительство примет решение о расширении программы. Сейчас получить 1 тыс. гривен из госбюджета могут украинцы от 14 лет, которые получили две дозы вакцины. Для этого нужно иметь ковид-сертификат в мобильном приложении «Дия».

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