COVID-ситуация в мире: В Шанхае растёт число заболевших коронавирусом

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Властям Китая пока не удаётся остановить распространение коронавирусной инфекции в мегаполисе Шанхай. Накануне там выявлено 1 015 случаев заболевания в острой форме и 22609 бессимптомных. В городе введены жёсткие карантинные меры, для оказания помощи в преодолении распространения вируса направлены дополнительные силы медиков из других районов страны, включая военный медперсонал.

Саудовская Аравия увеличила допустимое число паломников для хаджа в год до 1 млн человек, включая как подданных королевства, так и иностранцев. Ежегодное паломничество в Мекку в этом году смогут осуществлять полностью вакцинированные лица моложе 65 лет. Паломники по приезде также должны буду предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, пишет novostipmr.com.

Иран экспортировал вакцины против COVID-19 в десять стран Африки, испытывающих проблемы с собственным производством. На сегодняшний день в Иране шесть подразделений работают над производством вакцин.

Власти Канады выделят $175 млн на вакцинацию от коронавируса странам с низкими доходами. Средства будут распределены через международный механизм COVAX. Ранее Канада выделила на борьбу с пандемией в развивающихся и бедных странах $2,15 млрд.

Биотехнологическая компания Moderna, занимающаяся разработкой лекарственных средств, отозвала почти 765 тысяч доз своей вакцины от коронавируса после того, как в одной из ампул с препаратом было обнаружено инородное тело. В Moderna заявили, что не считают, что загрязнение несёт опасность для других доз, и что решение в пользу отзыва всей партии было принято из чрезмерной осторожности.

Россия сняла ограничения, введённые на фоне пандемии, на полёты ещё в 52 страны. В частности, речь идёт об Алжире, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Вьетнаме, Египте, Израиле, Китае, Таиланде, Тунисе, Турции, Филиппинах. Полеты в эти страны теперь будут ограничены только положениями межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельными договорённостями авиавластей стран.

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