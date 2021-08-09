COVID-ситуация в мире: В Северной Македонии посещать общепит и массовые мероприятия смогут только привитые

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Власти Северной Македонии разработали меры, в соответствии с которыми с 16 августа посещение мест общественного питания, а также любых массовых мероприятий и торжеств будет возможным только для вакцинированных от коронавируса граждан. Речь идёт о людях, привитых хотя бы одной дозой вакцины и имеющих соответствующие подтверждения.

Власти Малайзии объявили о частичном снятии социальных ограничений, в том числе восстановлении поездок по стране для вакцинированных от коронавируса жителей. Речь идёт о 8 из 13 штатов, а также об одной федеральной территории Лабуан.

За время Олимпиады в Токио выявили 458 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки было подтверждено 28 заражений.

Боливия получила новую партию второго компонента «Спутника V». Вакцины начнут применяться в течение ближайшей недели, пишет novostipmr.com.

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