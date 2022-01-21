COVID-ситуация в мире: в Саудовской Аравии начали штрафовать за лже-информацию о пандемии

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А власти США с 22 января потребуют от всех въезжающих в страну иностранцев полной вакцинации от COVID-19. Новые меры затронут всех лиц, которые не являются гражданами страны, вне зависимости от цели въезда, включая тех, чьи поездки не могут быть отменены или перенесены. Ограничительные мероприятия направлены на снижение нагрузки на сферу здравоохранения.

24 января во Франции начнёт действовать вакцинный пропуск. Этот документ, который подтверждает вакцинацию от COVID-19, будет обязательным для посещения кафе, театров и других общественных мест. Премьер-министр Франции Жан Кастекс объяснил, что власти тем самым надеются стимулировать местных жителей делать бустерные прививки. В настоящий момент третью дозу вакцины получили уже почти 33 млн человек.

Распространение недостоверной информации о пандемии коронавируса в Саудовской Аравии может караться денежным штрафом в размере до $266,5 тыс. и лишением свободы сроком до пяти лет.

Израиль с 27 января отменяет карантин в системе образования. Школьники будут делать два домашних теста на антиген в неделю, пишет novostipmr.com.

Власти Таиланда приняли решение сократить период самоизоляции для лиц, которые контактировали с инфицированными коронавирусом, с 10 до 7 дней.

На фоне распространения штамма омикрон в Британии отменили большинство строгих карантинных ограничений. Теперь к COVID-19 в стране будут относиться «как к гриппу».

Пакистан установил новый рекорд по ежедневным случаям коронавируса – 7000 за последние сутки. Из-за роста заболеваемости в некоторых регионах страны ввели запрет на приём пищи в помещениях заведений.

Парламент Австрии принял решение о введении обязательной вакцинации против COVID-19. В ближайшее время всем гражданам страны от 18 лет, не имеющим противопоказаний к прививке, но отказавшимся её сделать, грозит штраф от €600-3600 евро.

Швеция ослабит карантинные правила и упростит доступ к работе сотрудникам, занимающим ключевые должности в таких секторах, как здравоохранение и полиция. Также в стране сократили срок изоляции для людей с положительным тестом на COVID-19 или живущих с кем-то, у кого обнаружили болезнь.

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