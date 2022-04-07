COVID-ситуация в мире: В Санкт-Петербурге запустили производство вакцины «Конвасэл»

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 495,1 млн, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6,166 млн человек.

Число бессимптомных носителей коронавируса в Шанхае растёт. В городе за минувшие сутки было выявлено свыше 19,6 тыс. бессимптомников, несмотря на локдаун, передает novostipmr.com.

СМИ сообщили о первом случае заражения новым подвидом омикрон-штамма в Индии. Как сообщает газета Times of India со ссылкой на муниципальную корпорацию Бридханмумбаи, случай зарегистрирован в городе Мумбаи.

Франция отменила пандемийные ограничения для въезда россиян в страну. Как сообщает Генеральное консульство Франции в Москве, больше не требуется предъявлять отрицательный результат ПЦР или теста на антиген.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 355 (всего 17 955 120). Выздоровели 35 304 (17 105 946), летальных исходов 287 (370 889).

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запустило промышленное производство вакцины для профилактики COVID-19 «Конвасэл» на базе Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС). В месяц планируют выпускать до 2 млн доз вакцины. Препарат представляет собой субъединичную рекомбинантную вакцину, вводимую внутримышечно. В субъединичных вакцинах используются только части (субъединицы) вируса, которые иммунная система должна распознать. В такой вакцине также не используется комбинация частей возбудителя инфекции с безопасным вирусом в качестве транспорта для доставки субъединиц.

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