COVID-ситуация в мире: в России зарегистрирован новый препарат от коронавируса – «Мир 19»

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Лекарство на генном уровне избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса. Оно эффективно против всех штаммов коронавируса, включая «омикрон», что делает его универсальным.

В ходе клинических исследований препарата была доказана его безопасность и эффективность. «МИР-19» предназначен пока для использования только в стационарах. Но планируется, чтобы он стал доступен и в аптеках для лечения амбулаторных пациентов, пишет novostipmr.com.

Правительство Мексики разработало программу по безвозмездной передаче вакцин от коронавируса другим странам, в которых отмечается нехватка прививок.

В Китае почти 13 миллионам жителей города Сиань приказали оставаться дома на фоне новой вспышки COVID-19. С 9 декабря на территории населённого пункта подтвердили 143 случая коронавируса. По новым ограничениям только одному человеку из семьи можно выходить из дома каждые два дня, чтобы приобрести товары первой необходимости. За пределы города без разрешения уезжать нельзя.

Власти Франции заявили, что в стране складывается критическая ситуация из-за «омикрона». Каждую неделю заражается один из каждых 200 жителей, сообщил официальный представитель правительства Габриэль Атталь.

Правительство Испании вновь введёт обязательное ношение масок на улице из-за роста числа инфицированных новым коронавирусом в стране.

Граждане Словении, прошедшие ревакцинацию, с 23 декабря смогут не уходить на карантин при контакте с больным коронавирусом.

Германия с 28 декабря вновь закрывает ночные клубы, предписывает гражданам не собираться в группы более чем из десяти человек и закрывает болельщикам доступ на футбольные матчи. Новый министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах предположил, что для защиты от южноафриканского штамма коронавируса «омикрон» может потребоваться четвёртая доза вакцины. Также рассматривается вариант вакцинации специальным препаратом.

Швеция ужесточила правила въезда: туристов без отрицательного теста на коронавирус не будут пускать в страну. К тому же, ограничение касается и вакцинированных путешественников.

Правительство Северной Ирландии постановило, что с 26 декабря все ночные клубы и заведения, где люди не сидят за столом, будут закрыты, отменяются также танцы и дискотеки, за исключением танцев на свадьбах. С 27 декабря в кафе, барах и ресторанах посетители будут обслуживаться только за столами, причём компании могут включать не более шести человек. Исключение вновь делается для свадеб.

Финляндия предписала барам и ресторанам в Сочельник, 24 декабря, прекратить подавать спиртное с девяти вечера и закрыться уже в десять вечера, а далее, с 28 декабря, продавать алкоголь только до пяти вечера и закрываться барам в шесть, а ресторанам – в восемь вечера. Число посетителей тоже будет ограничено: в барах может быть занято 50% мест, в ресторанах – 75%. Кроме того, правительство Финляндии вернуло обязательные тесты для приезжающих из стран шенгенской зоны.

Южная Корея вернула ковидные ограничения – сокращённое время работы баров, ресторанов, кинотеатров, запрет собираться группами больше четырёх человек – ещё с прошлой субботы. В среду премьер-министр Ким Бу Гем объявил, что страна удвоит число мест в больницах – к середине января оно вырастет на десять тысяч, – а некоторые больницы полностью переключатся на лечение больных ковидом.

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