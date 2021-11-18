COVID-ситуация в мире: в России разработали препарат, обезвреживающий коронавирус

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В российском Институте молекулярной биологии РАН специалисты разработали препарат, обезвреживающий коронавирус. Лекарство разработали на основе моноклональных антител, нейтрализующих COVID-19, в том числе его варианты «дельта» и «гамма».

Администрация президента США планирует вложить миллиарды долларов в расширение производства в стране вакцин против COVID-19 с целью увеличить поставки доз препаратов для бедных стран.

Билл Гейтс рассчитывает на завершение пандемии коронавируса к середине будущего года. По его словам, на фоне выработки естественного иммунитета, вакцинации, появления новых препаратов «уровень смертности и заболеваемости должен резко пойти вниз» при отсутствии новых штаммов.

В Австрии власти на фоне чрезвычайно высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией ввели с 15 по 24 ноября локдаун для жителей страны старше 12 лет, невакцинированных или не переболевших COVID-19. В стране непривитых от коронавируса начали штрафовать на 500 евро. Полиция проводит выборочные проверки документов. В случае сопротивления проверке его размер может достигнуть 1450 евро, пишет novostipmr.com.

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство рассматривает возможность введения «локдауна» для невакцинированных жителей, как это ранее сделала Австрия.

Улучшение эпидемической ситуации наблюдается в странах Балтии, которые преодолели пик заболеваемости в конце октября-начале ноября. С тех пор уровни суточного прироста в Литве снизились с 3,6 тыс. до 1,9 тыс., в Латвии, где был введён общенациональный локдаун, — с 3,2 тыс. до 0,7 тыс., в Эстонии — с 2,3 тыс. до 0,8 тыс.

Британия изменила подход к вакцинации детей 12-17 лет – они должны подождать 12 недель после инфицирования коронавирусом, прежде чем делать прививку. Это может снизить риск сердечных осложнений.

В Японии выделят почти 700 млрд долларов на стимулирование экономики в период пандемии. В частности, семьям с детьми младше 18 лет будет выплачены пособия в размере около 880 долларов на каждого ребёнка.

В Бельгии впервые с начала пандемии обязали детей старше 10 лет носить защитные маски в закрытых помещениях. В стране также могут распространить требование о ношении масок в помещении даже вакцинированными людьми.

Агентство общественного здравоохранения Швеции рекомендовало ввести использование сертификатов вакцинации от COVID-19 при проведении публичных собраний и массовых мероприятий с участием более 100 человек при условии, если они проходят не на улице, а в помещении.

По словам специалистов, обнаружение антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации. На сегодняшний день неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются.

Лишь 41,08% людей на планете полностью вакцинировались против COVID-19 – это чуть более 3,2 млрд жителей. Больше всего прививок сделали в Китае, Индии и США.

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