COVID-ситуация в мире: в России разработали БАД против коронавируса

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В странах Европы с коллективным иммунитетом к COVID-19 от 70% смертность упала в десятки раз. Самая высокая в Европе заболеваемость сохраняется в Великобритании, где с июля регистрируют свыше 30 тысяч заболевших в день.

Власти Аргентины приняли решение безвозмездно предоставить 1 млн доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca пяти странам. Мозамбику направят 450 тысяч доз, государствам Сент-Люсия – 18 тысяч, Сент-Винсент и Гренадины – 11 тысяч, Вьетнаму – 500 тысяч и Доминике – 2 тысячи.

Накануне власти Фиджи ослабили ограничения для въезда полностью вакцинированных путешественников из стран-партнёров, включая Новую Зеландию, Австралию, Великобританию и США. В настоящее время 88,7% взрослого населения республики полностью вакцинировано, пишет novostipmr.com.

В Минобороны РФ заявили, что создали БАД (биологически активную добавку) против коронавируса. Основными компонентами БАДов, разработанных в 27-м Научном центре Минобороны, являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и других веществ природного происхождения.

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