COVID-ситуация в мире: в России начнут клинические испытания назальной вакцины

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Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи готов перейти к клиническим исследованиям назальной вакцины от коронавируса. По словам директора центра Александра Гинцбурга, назальная вакцина станет вторым компонентом «Спутника V», который распыляется в нос при помощи специального шприца с насадкой.

США продлили сроки закрытия сухопутных границ с Канадой и Мексикой до 21 сентября, несмотря на решение Оттавы открыть свою границу для вакцинированных американцев.

Черногория ужесточила правила въезда, пишет novostipmr.com. Туристы должны иметь сертификат о вакцинации, справку о перенесённом COVID-19 или результаты свежего ПЦР-теста.

Профсоюзы Италии призывают сделать вакцинацию обязательной. Парламент должен взять на себя ответственность и принять соответствующий закон, страна нуждается в этом, уверены в национальном профсоюзе рабочих Cisl. До этой осени в Италии предполагается привить 80% населения страны. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.

Вузам Бельгии с начала нового учебного года разрешено снова использовать на 100% свои кампусы и перейти полностью на очную форму обучения. При этом учебные учреждения должны сохранить возможность прохождения обучения в цифровом формате. Исключение сделано только для Брюсселя, где возможность возвращения к очной форме учёбы будет зависеть от эпидемиологических показателей.

Маврикий ожидает полного открытия границ с 1 октября, когда вакцинированные иностранные путешественники смогут приезжать на остров без ограничений. Посетители, предоставившие отрицательный результат ПЦР-теста за 72 часа до отъезда, смогут свободно перемещаться по острову с момента прибытия.

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