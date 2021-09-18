COVID-ситуация в мире: в России начали производить вакцину AstraZeneca

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По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусом в мире превысило 226 млн человек, из них более 4,6 млн умерли. Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили более 41 млн зараженных.

Саммит в режиме онлайн, посвящённый пандемии коронавируса, намерен организовать 22 сентября на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН президент США Джозеф Байден. Встреча будет посвящена укреплению и расширению усилий по борьбе с COVID-19 и призвана согласовать ряд вопросов касательно общего видения проблемы.

На Кубе началась массовая вакцинация детей в возрасте от двух до 11 лет вакциной собственного производства Soberana, передаёт novostipmr.com.

В австралийском Мельбурне протесты против карантина из-за COVID-19 переросли в стычки с полицией. Демонстранты бросали бутылки и мусор в офицеров, в ответ те применили перцовые баллончики. Всего были задействованы более 2 тысяч правоохранителей, чтобы разогнать несколько сотен протестующих.

Великобритания с 4 октября упростит правила въезда для полностью привитых иностранцев из отдельных стран, включая граждан России. Однако послабления касаются тех, кто привит признанной в Соединенном Королевстве вакциной. Им не надо будет делать ПЦР-тест перед вылетом.

Все сотрудники, работающие в структуре государственного управления Словении, должны привиться от коронавируса, так как они не смогут уже приходить на рабочие места лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста. Такое решение приняло правительство Словении.

В Южной Корее обновили список стран, граждане которых обязаны проходить двухнедельный карантин, независимо от того, вакцинированы они или нет. С 1 октября политика обязательного карантина будет применятся к прибывшим из 20 стран, таких как Намибия, ЮАР, Малави, Мозамбик, Мьянма, Бангладеш, Бразилия, Суринам, Ангола, Узбекистан, Индонезия, Замбия, Джибути, Чили, Казахстан, Киргизия, Тринидад и Тобаго, Пакистан, Перу и Филиппины.

В России за сутки выявлены максимальные с конца августа 20 329 зараженных COVID-19. За сутки скончались от вируса 799 человек, поправились за тот же период 16 247 пациентов. Всего в стране зарегистрировано 7 254 754 случая заражения коронавирусом.

В России начали производить вакцину от коронавируса AstraZeneca. Препарат выпускают на производственных мощностях компании «Р-Фарм». Предприятие планирует производить нескольких сотен тысяч доз в месяц. Препарат предназначен только для экспорта. Выпускать вакцину в гражданский оборот на территории РФ не планируют, поэтому и в регистрации на территории страны вакцина не нуждается.

Российские власти потратили на помощь населению и бизнесу в период пандемии более 4,5% ВВП, или около 3 трлн рублей, заявил президент Владимир Путин на заседании глав стран Шанхайской организация сотрудничества (ШОС).

В Украине второй день подряд фиксируют более 6 тысяч новых COVID-случаев за сутки. Накануне было 6234 заболевших. За минувшие сутки госпитализированы 1719 человек, умерли 79 (всего 54 829), выздоровели 1763 (всего 2 230 306). С начала пандемии подтверждены 2 344 398 случаев заболевания.

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