COVID-ситуация в мире: в России испытывают ещё один препарат от коронавируса

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В России ведутся клинические испытания препарата от коронавируса “Мир-19”. Первая фаза завершится в середине марта.

Препарат основан на применении микроРНК, блокирующих определённые части РНК вируса, в том числе те, которые отвечают за его копирование. Лекарство получило название “Мир-19”, так как микроРНК безопасен для человека, не влияет на его геном и иммунитет, но при этом эффективно поражает вирус и предотвращает тяжелые формы развития COVID-19.

Власти Финляндии вновь ввели в стране режим чрезвычайного положения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Вспышки COVID-19 были зарегистрированы на горнолыжных курортах в Лапландии, а также среди рабочих на верфях и строительных площадках, пишет novostipmr.com.

В Марокко приняли решение временно прекратить авиасообщение с Бельгией и Италией. Данные меры направлены на борьбу с распространением коронавируса.

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