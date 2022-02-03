COVID-ситуация в мире: в России для ревакцинации будут применять назальную вакцину

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Назальная вакцина против коронавируса, разработанная Центром им. Гамалеи, после завершения клинических исследований и регистрации будет применяться для ревакцинации граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Иностранцы, привитые от коронавируса непризнанными в ЕС вакцинами, смогут находиться в Италии и пользоваться услугами, требующими наличия сертификата о вакцинации, при предоставлении результата теста на коронавирус.

Все, кто прибывает из иностранного государства с сертификатом о выздоровлении или вакцинации препаратом, признанным в Италии, при прошествии менее шести месяцев с момента завершения цикла вакцинации смогут иметь доступ ко всем услугам и в учреждения, где необходим супер грин пасс (только на основании вакцинации или выздоровления), при предоставлении результата теста на коронавирус по экспресс-технологии (действителен до 48 часов) или ПЦР-теста (действителен до 72 часов). Это же правило распространяется на тех, кто вакцинирован непризнанными и неодобренными в Италии препаратами.

На Олимпиаде в Пекине выявили почти 300 случаев заражения коронавирусом за полторы недели. Игры стартуют 4 февраля.

Палестина приостановила очные занятия во всех школах Западного берега. Решение приняли из-за роста заболеваемости ковидом, пишет novostipmr.com.

Правительство Новой Зеландии объявило, что отменит карантинные требования для прибывающих путешественников и вновь откроет свои границы. Большинству прибывающих путешественников следовало проводить 10 дней в карантинных гостиничных номерах под надзором военных. Однако начиная с 27 февраля обязательное пребывание в государственных карантинных учреждениях начнут отменять. С конца февраля больше не придётся иметь дело с этой мерой вакцинированным новозеландцам, возвращающимся из Австралии. А для вакцинированных новозеландцев, возвращающихся из остальных стран, ослабление правил начнёт действовать с 13 марта. Это также относится к ряду критически важных и квалифицированных иностранных работников.

Швейцария с сегодняшнего дня снимает часть коронавирусных ограничений в связи с тем, что COVID-19 становится эндемичным заболеванием.

Литва снимает часть коронавирусных ограничений с 5 февраля.

В Украине зафиксировали рекордное число новых случаев ковида за сутки. Заболели 39 620 человек, а всего – 4 169 897. Наибольшее количество заражённых в Киеве (2 437), Винницкой (1 407) и Волынской (1 352) областях.

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