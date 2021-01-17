COVID-ситуация в мире: в ряде стран продлены карантинные ограничения

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Австрия до 7 февраля продлила жёсткие ограничения в связи с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании. Начиная с 8 февраля будут открыты торговые центры, музеи и предприятия сферы услуг. При этом граждан обяжут носить в закрытых помещениях и в местах массового скопления респираторные маски, а также соблюдать обязательную дистанцию.

В Азербайджане до 1 апреля продлили действие особого карантинного режима, передаёт novostipmr.com. Вместе с тем, с 18 января ожидается смягчение части ограничений. Так, в 17 городах и районах республики отменяется система СМС-разрешений на выход из дома. С 25 января возобновят деятельность объекты торговли, кроме крупных торговых центров, парикмахерские и салоны красоты, музеи и выставочные залы, будет восстановлено движение между городами и районами страны.

Правительство Италии до 5 марта ввело в стране новые ограничения из-за эпидемии. В частности, продлён запрет на въезд граждан, приезжающих в том числе из Молдовы. Исключение составляют те, которые приезжает по работе, на лечение или на учёбу, и те, кто живёт в Италии. По прибытии они обязаны две недели находиться на самоизоляции, пишет источник.

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