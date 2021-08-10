COVID-ситуация в мире: В ряде стран фиксируют резкий рост числа заразившихся коронавирусом

0

В Болгарии зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом. По оценке экспертов, страна находится в начале четвёртой волны пандемии. За последние сутки отмечено 774 новых случая инфицирования – на 598 больше, чем днём ранее.

В Грузии критически растёт число случаев заражения COVID-19, пишет novostipmr.com. За минувшие сутки было выявлено 5 697 новых заболевших, скончались ещё 54 человека. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с 26 февраля 2020 года – начала распространения в Грузии COVID-19.

В Сиднее (Австралия) вновь зафиксирован антирекорд заражений COVID-19. В штате Новый Южный Уэльс, где располагается Сидней, за сутки зарегистрировали 356 случаев заражения COVID-19.

Индонезия продлила социальные ограничения из-за коронавируса до 16 августа. Они предусматривают перевод сотрудников на удалёнку, запрет на деловую активность в наиболее пострадавших районах и предъявление сертификатов о вакцинации при перемещении по стране.

Северная Македония ужесточает ограничения на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Новые правила вступают в силу с 16 августа. Так, все граждане старше 18 лет для посещения заведений вместимостью более 30 человек должны будут предъявить сертификат, подтверждающий факт получения прививки от коронавируса. Также вступит в силу запрет на проведение любого рода мероприятий в заведениях общественного питания. Для ночных клубов, ресторанов и баров сохранится запрет на работу в закрытых помещениях. Разрешается использовать открытую часть заведения при условии 50% загруженности зоны обслуживания.

Уругвай с 1 ноября откроет границу для привившихся от коронавируса иностранцев. А с 1 сентября туда смогут въезжать те, у которых есть собственность в республике.

В Сингапуре ослабили социальные ограничения для полностью вакцинированных. Привившиеся двумя дозами вакцины от коронавируса смогут посещать кафе, рестораны, заниматься в тренажёрных залах.

Власти Франции не будут наказывать нарушителей в первую неделю действия санпропусков. Новые правила вступили в силу 9 августа. Пропуска необходимы для посещения кафе, ресторанов, музеев и кинотеатров, а также для авиа- и железнодорожных путешествий.

Все домохозяйства в Нидерландах смогут бесплатно получить по два теста на коронавирус. Так, 8 млн домохозяйств получат в этом месяце письма с соответствующей инструкцией. Таким образом голландские власти хотят подтолкнуть людей к самостоятельному тестированию после отпуска, перед возвращением на работу или началом учебы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.