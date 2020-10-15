COVID-ситуация в мире: в ряде стран Европы зафиксировали антирекорды по заражению коронавирусом

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Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, за всё время пандемии коронавирусом заразились более 38,44 млн людей, из которых почти 30 млн уже вылечились. Общее число летальных исходов составляет 1 095 698.

На первом месте по числу заразившихся коронавирусом находятся США – 8 150 043 человека, на втором – Индия (7,3 млн), на третьем – Бразилия (5,1 млн). В ряде стран Европы прирост новых случаев заражения COVID-19 достиг рекордных показателей. В частности, в Германии за сутки выявили 6,6 тыс. случаев. Это самый большой прирост в стране с начала пандемии коронавируса. Рекордно высокий показатель новых случаев инфицирования зарегистрирован и в Чехии, где за сутки заболели 9,5 тыс. человек.

На фоне подобной ситуации с коронавирусом некоторые европейские страны возвращают ограничения. Так, например, Португалия с четверга запрещает собрания с участием более пяти человек. В стране также повысили штраф для компаний, которые не соблюдают меры безопасности по коронавирусу – с 5 тыс. евро до 10 тыс. евро.

В Нидерландах вступают в силу ограничения, касающиеся в том числе продажи алкоголя и обязательного ношения масок. В испанской Каталонии с четверга на 15 дней закрывают все бары и рестораны. Спортивным залам, кинотеатрам и театрам разрешено работать не более чем на 50%, магазинам и рынкам – не более чем на 30%, передаёт novostipmr.com.

Между тем в ряде стран Азии ситуация становится все менее напряженной. В Южной Корее, например, за сутки выявлено лишь 110 новых случаев коронавируса. В Индии число подтвержденных случаев COVID-19 за всё время пандемии превысило 7,3 млн. Ежедневный прирост новых случаев в этой стране считается самым высоким в мире. Ожидается, что в ближайшие недели Индия опередит США и займет первое место в мире по количеству случаев коронавируса. Несмотря на это, с четверга в Индии после более чем полугодового перерыва возобновили работу кинотеатры. При входе проверяют наличие маски и измеряют температуру.

В Венесуэле начинаются испытания российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции, заявил президент страны Николас Мадуро. По его словам, в клинических исследованиях участвуют 2 тыс. добровольцев. Также президент отметил, что в Венесуэлу скоро прибудут «несколько тысяч доз вакцины из Китая».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении в ряде регионов комендантского часа. Эпидемическая ситуация в стране ухудшается с августа. В субботу 10 октября в стране был установлен рекордный прирост случаев заболевания коронавирусом – более 26 тысяч за сутки.

За прошедшие сутки в России выявили рекордный 14 231 новый случай коронавируса. Таким образом, общее количество зараженных в стране достигло 1 340 409. Число зафиксированных случаев смерти от COVID-19 выросло до 23 211. В России в настоящий момент развернуто 176 тысяч инфекционных коек.

В Украине в течение прошедшего дня коронавирус диагностировали у 5 062 человек, 73 пациента умерли, еще 951 выздоровел. За всё время пандемии в Украине COVID-19 заболели 281 239 человек, из них 119 650 выздоровели, а 5 302 скончались.

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