COVID-ситуация в мире: в ряде стран Европы зафиксировали антирекорды по заражению коронавирусом

COVID-ситуация в мире: в ряде стран Европы зафиксировали антирекорды по заражению коронавирусом

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, за всё время пандемии коронавирусом заразились более 38,44 млн людей, из которых почти 30 млн уже вылечились. Общее число летальных исходов составляет 1 095 698.

На первом месте по числу заразившихся коронавирусом находятся США – 8 150 043 человека, на втором – Индия (7,3 млн), на третьем – Бразилия (5,1 млн). В ряде стран Европы прирост новых случаев заражения COVID-19 достиг рекордных показателей. В частности, в Германии за сутки выявили 6,6 тыс. случаев. Это самый большой прирост в стране с начала пандемии коронавируса. Рекордно высокий показатель новых случаев инфицирования зарегистрирован и в Чехии, где за сутки заболели 9,5 тыс. человек.

На фоне подобной ситуации с коронавирусом некоторые европейские страны возвращают ограничения. Так, например, Португалия с четверга запрещает собрания с участием более пяти человек. В стране также повысили штраф для компаний, которые не соблюдают меры безопасности по коронавирусу – с 5 тыс. евро до 10 тыс. евро.

В Нидерландах вступают в силу ограничения, касающиеся в том числе продажи алкоголя и обязательного ношения масок. В испанской Каталонии с четверга на 15 дней закрывают все бары и рестораны. Спортивным залам, кинотеатрам и театрам разрешено работать не более чем на 50%, магазинам и рынкам – не более чем на 30%, передаёт novostipmr.com.

Между тем в ряде стран Азии ситуация становится все менее напряженной. В Южной Корее, например, за сутки выявлено лишь 110 новых случаев коронавируса. В Индии число подтвержденных случаев COVID-19 за всё время пандемии превысило 7,3 млн. Ежедневный прирост новых случаев в этой стране считается самым высоким в мире. Ожидается, что в ближайшие недели Индия опередит США и займет первое место в мире по количеству случаев коронавируса. Несмотря на это, с четверга в Индии после более чем полугодового перерыва возобновили работу кинотеатры. При входе проверяют наличие маски и измеряют температуру.

В Венесуэле начинаются испытания российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции, заявил президент страны Николас Мадуро. По его словам, в клинических исследованиях участвуют 2 тыс. добровольцев. Также президент отметил, что в Венесуэлу скоро прибудут «несколько тысяч доз вакцины из Китая».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении в ряде регионов комендантского часа. Эпидемическая ситуация в стране ухудшается с августа. В субботу 10 октября в стране был установлен рекордный прирост случаев заболевания коронавирусом – более 26 тысяч за сутки.

За прошедшие сутки в России выявили рекордный 14 231 новый случай коронавируса. Таким образом, общее количество зараженных в стране достигло 1 340 409. Число зафиксированных случаев смерти от COVID-19 выросло до 23 211. В России в настоящий момент развернуто 176 тысяч инфекционных коек.

В Украине в течение прошедшего дня коронавирус диагностировали у 5 062 человек, 73 пациента умерли, еще 951 выздоровел. За всё время пандемии в Украине COVID-19 заболели 281 239 человек, из них 119 650 выздоровели, а 5 302 скончались.

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