COVID-ситуация в мире: в РФ разработали тест, определяющий активность антител к коронавирусу

0

Общее число случаев заражения коронавирусом за всё время пандемии достигло 247 129 785, жертвами COVID-19 стали 5 005 638 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. За минувший день выявили 343 913 новых инфицированных, умерли еще 4996. Всего от болезни скончались более 5 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 224,5 млн.

Людям с низким иммунным ответом рекомендуется ревакцинироваться от коронавирусной инфекции через шесть месяцев. Об этом заявила представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с преодолением отметки в 5 млн жертв коронавируса предупредил о растущем риске появления новых вариантов этой инфекции.

Введение нерабочих дней и ограничительные мероприятия улучшили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Власти всех 85 российских регионов объявили о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест. При этом в семи эта мера еще не вступила в силу — она заработает до середины декабря.

В России разработали тест, который определяет активность антител к коронавирусу. Таким образом, система покажет, насколько эффективно антитела защищают человека от COVID-19 после вакцинации или перенесенного заболевания. Это первый подобного рода тест отечественного производства. Результат анализа можно получить через полтора часа, заявляют разработчики.

Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали американцам воздержаться от поездок в Россию и Бельгию из-за большого числа случаев заражения коронавирусом.

Обязательное ношение масок будет вновь введено с 5 ноября в Нидерландах из-за ситуации с коронавирусом. Требование коснется муниципальных и правительственных зданий, библиотек, а также салонов красоты. Кроме того, в стране расширят использование санитарных пропусков, которые указывают на прививку от COVID-19, перенесенную коронавирусную инфекцию или отрицательный результат теста на коронавирус. Без этих документов перестанут пускать в тренажерные залы, бассейны, зоопарки, парки развлечений, театры и музеи.

Министерство здравоохранения Ирака разрешило использовать препарат американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 12 лет и старше.

В Азербайджане правительство продлило срок действия особого карантинного режима до 1 января 2022 года. Среди причин новых вспышек коронавируса специалисты называют распространение штамма «дельта», а также возобновление с конца сентября очных занятий в школах и вузах.

Из-за резкого роста числа заболевших в больницах Армении практически нет свободных мест, сотни пациентов ждут госпитализации. С 1 ноября в республике повторно введен обязательный масочный режим в общественных открытых местах.

В Таджикистане, где с начала июля объявлена обязательная вакцинация совершеннолетних граждан и уже привита почти половина населения (и более 93% жителей столицы), новые случаи заражения не наблюдаются в течение последних двух месяцев, за исключением двух, зафиксированных 15 октября 2021 года.

Ситуация с распространением коронавируса ухудшилась в Грузии. Если в сентябре там регистрировали около 1 тыс. инфицированных в сутки, то в октябре показатели неоднократно превышали 4 тыс. Руководство уже заявило, что в стране началась пятая волна распространения инфекции.

Туркмения всё ещё остается единственным государством на постсоветском пространстве, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. С начала пандемии власти республики ввели масочный режим и жесткие ограничения на въезд и международное авиасообщение. При этом никаких запретов, в том числе на массовые мероприятия, не вводилось.

В Беларуси заболеваемость по сравнению с началом осени выросла вдвое. Сейчас там выявляют более 2 тыс. заразившихся в день. Минздрав официально сообщил о четвертой волне коронавирусной инфекции в стране. Однако в последние дни показатели пошли вниз.

Аэропорт Сиднея принял первый за 590 дней регулярный международный пассажирский рейс. Все пассажиры самолета, прибывшего из Лос-Анджелеса, привиты от коронавируса. Также жителям Сиднея впервые за 4,5 месяца разрешили выезжать из города, если они привиты. Но покидать пределы штата всё равно запрещено.

В мире сделали более 7 млрд прививок от коронавируса. Более половины из них приходится на три страны — Китай (2,3 млрд), Индию (1,1 млрд) и США (0,4 млрд). При этом темпы вакцинации в мире снижаются. Предыдущий млрд прививок был введен за 29 дней, а для достижения нового млрд потребовалось 37 дней.

Сложная ситуация наблюдается в Украине. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 19 455 человек, зафиксировано 700 летальных случаев, 12 639 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 955 693 человека, из них 2 454 737 выздоровели, летальных исходов — 68 727. Украина будет находиться на пике заболевания коронавирусом ещё в течение двух недель. Об этом заявил первый замглавы Минздрава Александр Комарида.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.