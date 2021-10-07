COVID-ситуация в мире: В РФ разработали платформу для единой вакцины от гриппа и коронавируса

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В Индонезии одобрили вакцину от коронавируса Zifivax, которая была создана китайской биофармацевтической компанией Anhui Zhifei Longcom. В Индонезии эффективность вакцины достигла 81,71%.

В ОАЭ одобрили российскую вакцину «Спутник Лайт». Однокомпонентный препарат разрешён для применения не только в качестве отдельной вакцины, но и бустирующей инъекции – второго укола после введения первого компонента.

Правительство Доминиканской Республики объявило о планах не продлевать введённое ранее в стране для борьбы с COVID-19 чрезвычайное положение. Действующее ныне чрезвычайное положение закончится 11 октября, пишет novostipmr.com.

Власти Чехии не планируют восстанавливать действовавшие в стране жёсткие ограничения из-за роста числа больных COVID-19, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш. Он добавил, что Рождество в 2021 году будет в Чехии таким же, каким было в последний раз в 2019 году.

Из-за мер предосторожности Швеция и Дания приостановили использование вакцины Moderna для молодых людей. Также вакцинация данным препаратом мужчин моложе 30 лет прекращена в Финляндии из-за повышенного риска миокардита.

В Азербайджане на дому будут лечиться от COVID-19 не только те, у кого болезнь протекает в лёгкой и бессимптомной форме. Главный инфекционист минздрава республики Тайяр Эйвазов заявил, что на домашнее лечение будут отправлять пациентов, у которых состояние средней тяжести. Для них будут разработаны новые протоколы.

Технологическую платформу для единой вакцины от гриппа и от COVID-19 создали учёные в России, рассказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. В её основе – вакцина против ротавирусов. Клинические испытания единой вакцины намечены на конец 2022 года. Одновременно с Центром им. Н. Ф. Гамалеи единую вакцину от коронавируса и гриппа разрабатывают и другие российские научные центры.

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