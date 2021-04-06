COVID-ситуация в мире: в Португалии после долгого карантина открываются музеи и школы

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Португалия открывает музеи и школы после двух месяцев ограничений. На этой неделе там снова заработали кафе на открытом пространстве.

Однако местные жители всё равно должны соблюдать определённые меры безопасности, пишет novostipmr.com. В частности, максимум 4 человека смогут сидеть вместе за столиком на террасе кафе. Музеи будут открыты, но они смогут самостоятельно ограничивать часы работы, если посчитают нужным. Обязательным остается ношение масок в общественных местах. Люди в основном продолжат работать в удалённом режиме.

В США зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, который был обнаружен в Индии. Ещё семеро человек, которых подозревают в заражении индийским штаммом коронавируса, находятся на проверке.

Накануне в столице Северной Македонии началась массовая вакцинация жителей с использованием российского препарата “Спутник V”.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из ведущих производителей вакцин и препаратов в Индии Panacea Biotec договорились о партнёрстве в производстве 100 млн доз вакцины “Спутник V” ежегодно. Также Сербия подписала договор о трансфере технологий производства российской вакцины.

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